Broadcom и MediaTek тоже не остались в стороне.

По информации DigiTimes, ссылающейся на производителей литографического оборудования, клиенты TSMC уже начали выстраиваться в очередь на получение 3-нм продукции. Серийное производство соответствующих чипов, напомним, компания должна развернуть во второй половине текущего года, хотя вряд ли поставки в достаточных объёмах будут развёрнуты ранее первой половины следующего года.

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Источник изображения: DigiTimes

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Источник упоминает в числе первых получателей 3-нм изделий производства TSMC компании AMD, NVIDIA, Apple, Intel, Broadcom, MediaTek и Qualcomm. Если имена типа Apple и Intel в данном контексте настойчиво мелькали и ранее, то AMD и NVIDIA упоминались в качестве клиентов TSMC на данном направлении гораздо реже. Qualcomm в последнее время фигурирует в новостях в контексте взаимоотношений с Samsung Electronics, а вот Broadcom и MediaTek в роли первоочередных получателей 3-нм чипов TSMC тоже упоминаются редко. Очевидно одно – профильные услуги тайваньской компании пользуются повышенным спросом.