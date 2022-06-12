Основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) принял участие в конференции Bank of America, но поскольку ведущий «с порога» задал вопрос о стоящих перед компанией задачах в области искусственного интеллекта, глава NVIDIA отшутился, что ответ на него займёт все оставшиеся сорок минут беседы. Впрочем, хотя это и было отчасти справедливо, нашлось место и для других реплик, более интересных широкой аудитории.
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По крайней мере, основатель NVIDIA допустил мысль о наличии пользы для бизнеса компании в снижении спроса на потребительском рынке. По его словам, это позволит снять нагрузку на цепочку поставок. Фактор Китая и России в данный момент влияет на бизнес NVIDIA в потребительском сегменте. Во втором квартале он должен сократить выручку компании примерно на $400 млн, как уже отмечалось. Как нам удалось установить ранее, в прошлом году NVIDIA на российском игровом рынке получила около 4% всей выручки или $500 млн.
Всё это позволяет главе компании называть Китая «существенным рынком» для бизнеса по выпуску игровых компонентов NVIDIA, а Россию – «значимым рынком». Как соотносятся эти синонимы в числовых показателях, остаётся только догадываться, но генеральный директор NVIDIA подчеркнул, что даже проблемы, вызванные Китаем и Россией, не особо влияют на спрос в игровом сегменте. В первом квартале розничные продажи выросли в годовом сравнении, и сейчас спрос в игровом сегменте стабильно высок.