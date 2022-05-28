В этом году она готова этой суммой пожертвовать.

Нет такого интервью Роберта Хэллока (Robert Hallock), которое заставило бы автора этих строк пренебречь основным информационным поводом двух последних дней, а именно – квартальным отчётом NVIDIA, который под закат рабочей недели появился в форме 10-Q, содержащей чуть больше откровений и прогнозов руководства компании на ближайшие периоды деятельности.

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Источник изображения: NVIDIA

В свежем отчётном документе 10-Q компания дала более подробные пояснения относительно степени влияния российского игрового рынка на свою профильную выручку. Опираясь на статистику прошлого фискального года, она оценила эту долю в 4% от всех поступлений от реализации игровых решений за период. Если общая игровая выручка компании за прошлый год составила $12,46 млрд, то четыре процента от этой суммы дают примерно $500 млн, которые и были получены в результате покупательской активности любителей игр (и майнинга, само собой) на российском рынке за прошлый год.

Следует понимать, что при альтернативном развитии событий NVIDIA в текущем году смогла бы выручить в России от реализации своих игровых решений больше, поскольку спрос на этот вид продукции в целом по рынку растёт. В первом квартале, например, глобальная игровая выручка NVIDIA выросла на 31% до $3,62 млрд по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Стало быть, в реальности NVIDIA готова пожертвовать суммой, превышающей прошлогодние $500 млн, отказавшись от поставок продукции на российский рынок с прошлого квартала.

В целом, кстати, географическая концентрация выручки NVIDIA за год усилила позиции домашнего американского рынка, но он всё равно находится на третьем месте после Тайваня и Китая с Гонконгом, хотя о распределении конечного потребительского спроса эта статистика ничего не говорит. Такова особенность бухгалтерского учёта – многие экспортные сделки оформляются через Гонконг, и это вовсе не означает, что продукцию NVIDIA в этом административном районе Китая кто-то активно скупает для личного пользования.

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Кстати, NVIDIA попутно призналась, что боевые действия на территории Украины негативно влияют на спрос во всём регионе, включающем Европу, Ближний Восток и Африку.