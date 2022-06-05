Ещё вчера энтузиаст Zombie568 из Казахстана оживил интерес к теме экстремального разгона процессоров семейства AMD FX (Vishera), заняв третье место в модельном зачёте FX-8320E с результирующей частотой 7979 МГц, достигнутой при активности одного ядра. Фактически, автору эксперимента даже удалось запечатлеть момент достижения процессором частоты 8006 МГц, но в этом режиме он не успел пройти валидацию. Впрочем, даже такая частота не позволила бы энтузиасту подняться выше третьего места в модельном зачёте.
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Имеющиеся запасы жидкого азота Zombie568 разделил с другим соотечественником, выступающим под псевдонимом TerraRaptor, которому процессор AMD FX-4300 удалось разогнать до 7885 МГц при активности двух ядер и двух потоков. Второе место в зачёте такой «зрелой» с точки зрения статистики HWBot модели – это отличный результат, хотя первую позицию занимает экземпляр процессора, преодолевший важный рубеж в 8010 МГц.