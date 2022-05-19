Просто следует напомнить об этом.

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Один из популярных среди авторов новостей сайтов сегодня напомнил о содержании предстоящего выступления генерального директора AMD Лизы Су (Lisa Su) на открытии выставки Computex 2022 в грядущий понедельник. По мнению источника, краткое содержание доклада главы компании ранее излагалось более размыто, хотя нам изначально удалось найти упоминания о будущих поколениях настольных и мобильных ПК.

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Источник изображения: VideoCardz

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AMD в своей аннотации также упоминает о преимуществах фирменной экосистемы, объединяющей программные решения, графику и центральные процессоры. Ожидается, что на мероприятии партнёры AMD продемонстрируют прорывной уровень производительности нового аппаратного обеспечения и обеспечат новыми впечатлениями не только любителей игр и энтузиастов, но и создателей цифрового наполнения.