Один из популярных среди авторов новостей сайтов сегодня напомнил о содержании предстоящего выступления генерального директора AMD Лизы Су (Lisa Su) на открытии выставки Computex 2022 в грядущий понедельник. По мнению источника, краткое содержание доклада главы компании ранее излагалось более размыто, хотя нам изначально удалось найти упоминания о будущих поколениях настольных и мобильных ПК.
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AMD в своей аннотации также упоминает о преимуществах фирменной экосистемы, объединяющей программные решения, графику и центральные процессоры. Ожидается, что на мероприятии партнёры AMD продемонстрируют прорывной уровень производительности нового аппаратного обеспечения и обеспечат новыми впечатлениями не только любителей игр и энтузиастов, но и создателей цифрового наполнения.