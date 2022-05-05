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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Лиза Су на открытии Computex 2022 в этом месяце расскажет о новых процессорах AMD
Предположительно, конечно.
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Организаторы тайваньской выставки Computex 2022 сегодня заявили, что на открытии мероприятия 23 мая текущего года со своей речью выступит генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su). Это уже третий раз, когда работа Computex будет начинаться с выступления главы данной компании.

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Источник изображения: PR Newswire

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Сама Лиза Су своё участие в мероприятии прокомментировала весьма размыто, пообещав рассказать о том, как AMD «ускоряет внедрение инноваций в широкой экосистеме своих партнёров». Организаторы Computex сочли нужным добавить, что речь пойдёт о будущих поколениях настольных и мобильных ПК. Интересы энтузиастов и геймеров тоже не будут забыты, запланирована демонстрация уровня быстродействия некоторых будущих продуктов компании.

#amd #лиза су #computex 2022
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