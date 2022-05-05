Предположительно, конечно.

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Организаторы тайваньской выставки Computex 2022 сегодня заявили, что на открытии мероприятия 23 мая текущего года со своей речью выступит генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su). Это уже третий раз, когда работа Computex будет начинаться с выступления главы данной компании.

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Источник изображения: PR Newswire

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Сама Лиза Су своё участие в мероприятии прокомментировала весьма размыто, пообещав рассказать о том, как AMD «ускоряет внедрение инноваций в широкой экосистеме своих партнёров». Организаторы Computex сочли нужным добавить, что речь пойдёт о будущих поколениях настольных и мобильных ПК. Интересы энтузиастов и геймеров тоже не будут забыты, запланирована демонстрация уровня быстродействия некоторых будущих продуктов компании.