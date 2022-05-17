И это менее года спустя после преодоления рубежа в 128 слоёв.

Деятельность китайской компании YMTC можно считать редким примером успеха в сфере импортозамещения и развития национального производства микросхем с технологической точки зрения. Так, в сентябре прошлого года YMTC сообщила о готовности начать поставки 128-слойной памяти типа 3D NAND собственного производства, а на этой неделе ресурс DigiTimes сообщил о начале поставок образцов 192-слойной памяти этим производителем.

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Источник изображения: YMTC

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Весь вопрос теперь заключается в способности YMTC в разумные сроки наладить массовое производство 192-слойной памяти типа 3D NAND с приемлемым уровнем брака. Китайская компания, которая была основана только в прошлой пятилетке, смогла в сжатые сроки приблизиться на один шаг к лидерам отрасли, и ей не помешали ни пандемия, которая разразилась в родном для неё Ухане, ни американские санкции против КНР.