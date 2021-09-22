Китайская компания YMTC готова приступить к массовому производству 128-слойной памяти QLC 3D NAND
Двухдневное молчание сайта DigiTimes сегодня было прервано достаточным количеством интересных новостей, и тайваньский ресурс первым делом сообщил о готовности китайской компании YMTC приступить к полномасштабному производству 128-слойной памяти типа QLC 3D NAND. О наличии соответствующей возможности китайский производитель сообщал ещё летом.
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Ожидается, что первые серийные микросхемы YMTC данного типа будут направлены на использование в твердотельных накопителях для потребительского рынка. До этого компании удалось выпустить почти 300 млн микросхем 64-слойной памяти типа 3D NAND. Если учесть, что Micron и SK hynix начали выпускать свою 176-слойную память только в декабре 2020 года, отставание китайского новичка в этой сфере минимально. Считается, что корейская SK hynix даже пошла на сделку с Intel, чтобы обезопасить себя от последствий конкуренции с китайскими компаниями, в число которых входит и YMTC.
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