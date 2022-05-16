Как известно, китайская промышленность занимает лидирующие позиции в сегменте обработки лития, используемого для производства тяговых батарей. Стремление зарубежных производителей укрепить собственные позиции в обход Китая, по данным Benchmark Mineral Intelligence, на которые ссылается Bloomberg, потребует от мировой добывающей отрасли инвестиций в размере $42 млрд до 2028 года.
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По сути, в ближайшие шесть лет участники рынка будут вкладывать по $7 млрд ежегодно, чтобы к 2030 году увеличить объёмы добычи лития в четыре раза до 2,4 млн тонн в год. Эти затраты могли бы оказаться в два раза ниже, если бы зарубежные компании смирились с лидирующей ролью Китая в обработке лития.
Авторы прогноза утверждают, что для крупных автопроизводителей вовлечение в процесс добычи лития является желательным, поскольку сами по себе добывающие компании свой бизнес до нужных масштабов будут расширять слишком медленно. Тот же Илон Маск (Elon Musk) недавно агитировал предпринимателей переходить на добычу лития, поскольку считает этот бизнес очень прибыльным при текущем уровне цен и спроса. В течение прошлого года стоимость соединений лития на китайском рынке выросла в пять раз. Страна является крупнейшим рынком электромобилей, все сопутствующие их производству материалы здесь весьма востребованы.