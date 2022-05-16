Можно бы и сэкономить, если отдать отрасль на откуп китайским компаниям.

Как известно, китайская промышленность занимает лидирующие позиции в сегменте обработки лития, используемого для производства тяговых батарей. Стремление зарубежных производителей укрепить собственные позиции в обход Китая, по данным Benchmark Mineral Intelligence, на которые ссылается Bloomberg, потребует от мировой добывающей отрасли инвестиций в размере $42 млрд до 2028 года.

реклама

Источник изображения: Tesla

По сути, в ближайшие шесть лет участники рынка будут вкладывать по $7 млрд ежегодно, чтобы к 2030 году увеличить объёмы добычи лития в четыре раза до 2,4 млн тонн в год. Эти затраты могли бы оказаться в два раза ниже, если бы зарубежные компании смирились с лидирующей ролью Китая в обработке лития.

анонсы и реклама 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену MSI 3070 дешевле 100 тр в Регарде в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU RTX 4000 в продаже за 116 590р -40% на 12700F в Ситилинке В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz -22% на i5 12600 в Ситилинке 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -30% на i3 12100 в Ситилинке В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K

Авторы прогноза утверждают, что для крупных автопроизводителей вовлечение в процесс добычи лития является желательным, поскольку сами по себе добывающие компании свой бизнес до нужных масштабов будут расширять слишком медленно. Тот же Илон Маск (Elon Musk) недавно агитировал предпринимателей переходить на добычу лития, поскольку считает этот бизнес очень прибыльным при текущем уровне цен и спроса. В течение прошлого года стоимость соединений лития на китайском рынке выросла в пять раз. Страна является крупнейшим рынком электромобилей, все сопутствующие их производству материалы здесь весьма востребованы.