Второй раз за историю существования марки.

Пытающийся своим названием опровергнуть главный принцип развития компании Intel канал на этой неделе опубликовал информацию о будущих процессорах AMD EPYC, которые получат архитектуру Zen 6 и смогут выйти не ранее 2024 года. Поясним, что в этом году появятся 5-нм процессоры Genoa с архитектурой Zen 4, их преемниками должны стать носители архитектуры Turin, которые сохранят конструктивное исполнение Socket SP5, а вот о семействе Venice почти ничего неизвестно.

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Источник изображения: VideoCardz

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Источник считает, что как и Turin, эти процессоры получат не менее 256 вычислительных ядер с поддержкой двухпоточности, а трёхмерная компоновка, позволяющая сочетать не только кэш-память L3 на отдельных кристаллах, но и память типа HBM будущего поколения, станет применяться весьма обыденно. Весьма символично, что в апреле 2005 года процессоры Athlon 64 в исполнении Socket 939 уже принимали условное обозначение Venice, поэтому для AMD это будет второе его применение.