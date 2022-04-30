Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Процессоры AMD EPYC с архитектурой Zen 6 могут примерить имя Venice
Второй раз за историю существования марки.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде
Слив RTX 3080 по цене 3070 Ti
RTX 3060 дешевле 60 тр в Ситилинке
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
<b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b>
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр

Пытающийся своим названием опровергнуть главный принцип развития компании Intel канал на этой неделе опубликовал информацию о будущих процессорах AMD EPYC, которые получат архитектуру Zen 6 и смогут выйти не ранее 2024 года. Поясним, что в этом году появятся 5-нм процессоры Genoa с архитектурой Zen 4, их преемниками должны стать носители архитектуры Turin, которые сохранят конструктивное исполнение Socket SP5, а вот о семействе Venice почти ничего неизвестно.

реклама

Источник изображения: VideoCardz

анонсы и реклама
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming задешево в Регарде
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
3060 Gigabyte задешево в Регарде

Источник считает, что как и Turin, эти процессоры получат не менее 256 вычислительных ядер с поддержкой двухпоточности, а трёхмерная компоновка, позволяющая сочетать не только кэш-память L3 на отдельных кристаллах, но и память типа HBM будущего поколения, станет применяться весьма обыденно. Весьма символично, что в апреле 2005 года процессоры Athlon 64 в исполнении Socket 939 уже принимали условное обозначение Venice, поэтому для AMD это будет второе его применение.

#amd #epyc #hbm #amd zen 6 #venice
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Подтверждена поддержка памяти типа DDR5-5200 процессорами AMD Ryzen 7000 (Zen 4)
Для процессора AMD Ryzen 7 5800X3D рекордом разгона остаётся частота 4.8 ГГц
Финансовый директор AMD принял участие в мероприятии, на котором власти Индии привлекали в страну производителей чипов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 1
58
Обзор и тестирование смартфона Honor X8
12
Мои впечатления от игры Rambo: The Video Game. Часть первая
7
О криминальном прошлом Nintendo
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI
8
Минутка юмора: фейлы в описаниях компьютерных комплектующих на сайтах магазинов
3

Сейчас обсуждают

quid irrumabo
05:38
Всё дешево, парни. Просто заходишь и берешь чо хош и скока хош! Ну разве не о такой жизни вы мечтали?
Флагманские видеокарты NVIDIA дешевеют – за месяц реальные цены в магазинах РФ упали на 50 000р
kib@rg
04:29
Флагманские видеокарты NVIDIA дешевеют – за месяц реальные цены в магазинах РФ упали на 50 000р
VRoman
04:22
"Около 20% людей во всем мире испытывают хроническую боль" - ужас. И эти люди предпочитают стать наркоманами вместо естественного лечения?
ScienceDaily: Новое исследование объясняет, почему мужчины и женщины по-разному чувствуют боль
saf-saf
04:19
безжизненные планеты не редкость в галактике.... интересно - почему они такие безжизненные....
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
VRoman
04:13
Заметь, в этом "будущем" России вообще нет как таковой.
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
VRoman
04:07
Для этого нужно совсем малое: работать за копейки на еду.
Чехия отказалась платить за российский газ в рублях
Елисей Карачев
03:55
В Эльдорадо было еще веселее, где системный блок a10 6700 с 6гб, hd8670 lenovo, считался игровым с установленной игрой mortal kombat 3 от sega, на эмуляторе, за около 40к, на win 8.2 Тогда были готов...
Минутка юмора: фейлы в описаниях компьютерных комплектующих на сайтах магазинов
IgorButyrin
03:46
Сейчас описание комплектующих и вообще чего бы то ни было во многих магазинах делается на "чтобы было", особенно это касается шапки товара, делают это описание как правило "аутсорсеры", у них задача н...
Минутка юмора: фейлы в описаниях компьютерных комплектующих на сайтах магазинов
Александр Дедок
03:46
он един в нескольких аккаунтах Z - Zelot, Zero, Zystax, Zelikman
Флагманские видеокарты NVIDIA дешевеют – за месяц реальные цены в магазинах РФ упали на 50 000р
Патрон П
03:46
А утки где? А гуси?
Флагманские видеокарты NVIDIA дешевеют – за месяц реальные цены в магазинах РФ упали на 50 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем