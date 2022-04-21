Компания ожидает, что сырьё продолжит дорожать.

Норма прибыли Tesla от реализации электромобилей в первом квартале поднялась до рекордных 32,9%, превысив показатель аналогичного периода предыдущего года сразу на шесть процентных пунктов. Этому явно способствовало повышение цен на продукцию марки, которое только в марте имело место несколько раз.

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Источник изображения: Tesla

Руководство Tesla на квартальной конференции попыталось найти понимание аудитории по этому вопросу, рассказав о наличии рисков дальнейшего кратного роста цен на сырьё. Со многими поставщиками у неё заключены долгосрочные контракты, которые не позволяют менять цену, но как только действующие контракты закончатся, договариваться о новых поставках придётся уже по более высоким ценам. В планировании своей ценовой политики Tesla исходила из того прогноза, что цены на сырьё в ближайшие двенадцать месяцев продолжат расти.

Илон Маск (Elon Musk) даже пошутил про отсутствие у него хрустального шара, позволяющего предсказывать поведение рынка сырья, и попросил обладателей такого «устройства» поделиться достоверными данными о будущем, чтобы компания могла скорректировать собственные цены. Глава Tesla добавил, что если цены на сырьё перестанут расти, компания может задуматься о снижении стоимости своих электромобилей.

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Из откровений представителей Tesla сегодня также стало известно, что цены на сырьё формируют не более 10-15% себестоимости электромобиля, а того же лития на одну машину требуется не более 5 кг, и он не является самым дорогим и дефицитным материалом – никель, например, влияет на ситуацию гораздо сильнее. Половину отгруженных в первом квартале электромобилей Tesla уже успела перевести на LFP-батареи с фосфатом железа в составе катода.