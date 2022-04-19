По данным аналитиков TrendForce, на китайском рынке уже в прошлом году начали доминировать тяговые батареи для электромобилей, сочетающие литий и фосфат железа (LFP). Они обладают меньшей плотностью хранения заряда, но дешевле и долговечнее версий с содержанием никеля и кобальта, а также меньше подвержены риску самовозгорания. Есть у них и недостаток, связанный с температурой – они хуже работают в морозы, теряя значительную часть заряда на холоде.
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Наличие подобных недостатков, по мнению авторов прогноза, не остановит тенденцию к распространению LFP-аккумуляторов с более высокой скоростью, чем никелевых. В глобальных масштабах они начнут доминировать с 57% рынка уже в следующем году, а в 2024 году займут уже 61% рынка. К середине десятилетия на долю LFP-батарей будет приходиться до 64% мировых объёмов выпуска тяговых литиевых батарей.