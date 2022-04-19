Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Со следующего года LFP-батареи начнут доминировать на рынке
Цена перевесит все эксплуатационные недостатки.
анонсы и реклама
RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде
Лютая 3070 Ti Zotac Extreme недорого в Регарде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
RTX 3060 Ti подешевела в два раза

По данным аналитиков TrendForce, на китайском рынке уже в прошлом году начали доминировать тяговые батареи для электромобилей, сочетающие литий и фосфат железа (LFP). Они обладают меньшей плотностью хранения заряда, но дешевле и долговечнее версий с содержанием никеля и кобальта, а также меньше подвержены риску самовозгорания. Есть у них и недостаток, связанный с температурой – они хуже работают в морозы, теряя значительную часть заряда на холоде.

реклама

Источник изображения: CATL

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 214 тысяч р
-12000р на i9 12900KF смотри цену
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
450 000р скидка на комп Alienware
-150000р на RTX 3080 в Ситилинке
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X

Наличие подобных недостатков, по мнению авторов прогноза, не остановит тенденцию к распространению LFP-аккумуляторов с более высокой скоростью, чем никелевых. В глобальных масштабах они начнут доминировать с 57% рынка уже в следующем году, а в 2024 году займут уже 61% рынка. К середине десятилетия на долю LFP-батарей будет приходиться до 64% мировых объёмов выпуска тяговых литиевых батарей.

#аналитика #электромобили #литиевые аккумуляторы #тяговые аккумуляторы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В первом квартале объёмы производства чипов в Китае заметно упали
Спрос на компоненты для хромбуков резко снизился
Выручка TSMC от оказания услуг по упаковке чипов будет расти опережающими темпами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбираемся, поможет ли разгон Ryzen 5 1600 «раскрыть» видеокарту GeForce RTX 3060
28
Неоднозначные впечатления от Windows 10 LTSC на игровом ПК в 2022 году
26
Проект "Моя вода". От анонса до результата
44
Noctua NH-P1 vs Scythe Orochi
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B660M-K D4
28

Сейчас обсуждают

Wirys
13:39
Прирост производительности в 9.5%, цена на 30%. Не надо. Тем более, что грядет новое поколение карт.
Не все новые видеокарты AMD Radeon RX 6X50 XT получат память 18 Гбит/с
swr5
13:38
Нет такого запрета в лицензии GPL, свободный код он для всех свободный. Если вы про GitHub (купленный майками), который ограничил доступ для российских разработчиков, то это проблема только доступа к ...
МГТУ им. Н.Э.Баумана перешёл на российское ПО и создал комплекс программ на замену западным аналогам
1TronpmG5
13:38
>>Чё за проц там стоит? ThreadRipper 3970х.
Проект "Моя вода". От анонса до результата
Saint-14
13:38
я думаю, даже вату тошнит от него
Microsoft напоминает об окончании поддержки Office 2013
Кукурузный Штеуд
13:38
Это такие тупые отмазы сейчас придумали стецкие?
С сегодняшнего дня россияне могут снимать наличную валюту в банках, но с ограничениями
hiveliberty
13:37
Не скоро, пока еще.
EPAM вывезла многих сотрудников из России и Беларуси в Узбекистан - Forbes
1TronpmG5
13:37
ПРОДОЛЖЕНИЕ Ответы на вопросы: 1. В твоем контуре (буду на ты), если у тебя не 10 метров шланги до блока, вторая помпа вроде как без надобности. Одной должно хватать. Но если будешь добавлять, то пос...
Проект "Моя вода". От анонса до результата
Saint-14
13:36
Предлагаю добавить новый тег к новостям, #санкции нам на пользу
В России временно разрешат выпускать авто любого экологического класса
Slava Ansimov
13:35
Херня какая написана. Ну ставьте Касперского, чтобы тоарищ майор точно знал, что у вас на компе.
Norton и Avast ушли с российского рынка и отказались обслуживать уже купленные лицензии
Чи Да?
13:35
Чи, да?
Nvidia могла начать тестирование GPU AD102 для GeForce RTX 4090 с памятью GDDR6X 24 Гбит/с
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем