Цена перевесит все эксплуатационные недостатки.

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

По данным аналитиков TrendForce, на китайском рынке уже в прошлом году начали доминировать тяговые батареи для электромобилей, сочетающие литий и фосфат железа (LFP). Они обладают меньшей плотностью хранения заряда, но дешевле и долговечнее версий с содержанием никеля и кобальта, а также меньше подвержены риску самовозгорания. Есть у них и недостаток, связанный с температурой – они хуже работают в морозы, теряя значительную часть заряда на холоде.

реклама

Источник изображения: CATL

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 214 тысяч р -12000р на i9 12900KF смотри цену RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке 450 000р скидка на комп Alienware -150000р на RTX 3080 в Ситилинке В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X

Наличие подобных недостатков, по мнению авторов прогноза, не остановит тенденцию к распространению LFP-аккумуляторов с более высокой скоростью, чем никелевых. В глобальных масштабах они начнут доминировать с 57% рынка уже в следующем году, а в 2024 году займут уже 61% рынка. К середине десятилетия на долю LFP-батарей будет приходиться до 64% мировых объёмов выпуска тяговых литиевых батарей.