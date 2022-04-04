В эти часы вся компьютерная общественность жадно вчитывается в обзоры процессоров Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5500, но это не повод забывать о главной интриге сезона – процессоре Ryzen 7 5800X3D, который формально был продемонстрирован ещё в январе, но так и не поступил в продажу. Ждать этого события, по неофициальной информации, придётся до 20 апреля, одновременно готовя $449 на покупку первого потребительского процессора AMD с дополнительной памятью 3D V-Cache. Пока же на сайте AMD можно изучать характеристики и краткое описание Ryzen 7 5800X3D – на снимке экрана ниже они указаны в крайней правой графе.
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Отсутствие даты анонса можно легко объяснить тем, что процессор пока не поступил в продажу, как и пустую строчку с маркировкой. Наличие свободного множителя у этой модели не подтверждается, но это легко объясняется нежеланием AMD разрешать разгон этой модели, ведь пока имеются проблемы с теплоотводом. Пользователю будут доступны разгон памяти и шины Infinity Fabric. Как и многие старшие процессоры семейства Ryzen 5000, эта модель не будет снабжаться штатной системой охлаждения при поставке в коробочном исполнении.