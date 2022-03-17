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Новости Hardware Алексей Сычёв
Ограничение на разгон AMD Ryzen 7 5800X3D – вынужденная и временная мера
В светлом будущем всё будет хорошо.
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В интервью ресурсу HotHardware директор AMD по техническому маркетингу Роберт Хэллок (Robert Hallock) признался, что готовящийся к анонсу процессор Ryzen 7 5800X3D действительно не поддерживает разгон в привычном понимании этого слова – для него будут запрещены принудительное повышение пользователем частоты и напряжения. Как и следовало ожидать, данные ограничения продиктованы температурным режимом работы процессора, оснащённого дополнительным кристаллов 3D V-Cache.

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Источник изображения: YouTube, HotHardware

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В частности, как пояснил Хэллок, напряжение нельзя будет поднимать свыше 1,35 В, но пользователю будет доступен разгон шины Infinity Fabric и памяти. Представитель AMD пояснил, что в данном случае решающее значение имели сроки выхода процессора на рынок. Если бы у компании было больше времени на решение проблемы с разгоном, то соответствующая функция появилась. В подобной ситуации в будущем AMD рассчитывает реализовать возможность разгона процессоров, имеющих аналогичную компоновку.

#amd #разгон процессора #разгон #ryzen 7 5800x3d
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