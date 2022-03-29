В 2019 году Джеффри Брайан Стробел (JB Straubel) покинул пост технического директора Tesla, хотя стоял ещё у истоков компании, в отличие от того же Илона Маска (Elon Musk), который возглавляет этого производителя электромобилей поныне. Основанная Стробелом позже компания Redwood Materials специализируется на переработке отслуживших своё тяговых аккумуляторов с целью повторного использования сырья. Уже в этом десятилетии компания надеется добиться использования вторичных источников сырья для производства половины мирового объёма литиевых аккумуляторов.
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Как сообщает Electrek, в новом интервью глава Redwood Materials признался, что считает 15 лет средним сроком службы тяговой батареи электромобиля. При этом он убеждён, что и сам электромобиль должен служить столько же, и лишь малая часть автовладельцев готова заменять старую батарею на новую для последующей эксплуатации машины.
Уже сейчас Redwood Materials на своём предприятии в США ежегодно перерабатывает объём сырья, достаточный для производства тяговых аккумуляторов совокупной ёмкостью до 10 ГВт‧ч. Этого хватит, чтобы снабдить новыми батареями сотни тысяч электромобилей. Ford и Volvo уже заключили контракты с Redwood Materials на переработку отслуживших тяговых батарей одноимённых электромобилей. Через пятнадцать лет сырьём из вторичных источников можно будет снабжать уже миллионы новых электромобилей в год, как считает Джеффри Брайан Стробел.