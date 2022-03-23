Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA действительно прекратила прямые поставки продукции на российский рынок
Получено официальное подтверждение.
анонсы и реклама
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-24000р на RTX 3050 MSI
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-55000р на RTX 3060
-160 000р на RTX 3080 ASUS
30% скидки на <b>RX 6500XT </b>

В наш век световых скоростей обещанного не нужно ждать три года - в начале марта стало известно о предполагаемых намерениях NVIDIA свернуть прямые поставки продукции в Россию, а сегодня нам удалось получить обновлённые официальные комментарии на этот счёт. В настоящий момент, как пояснили нам в представительстве компании, московский офис NVIDIA продолжает работу, а продажи собственных продуктов приостановлены.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Хотя официальных разъяснений на этот счёт не последовало, под собственными продуктами NVIDIA обычно подразумеваются видеокарты серии Founders Edition, а также изделия семейства Shield (телевизионные приставки и планшеты). В корпоративном сегменте NVIDIA тоже продавала в России приличный ассортимент фирменных решений, которые партнёры компании не предлагали. К слову, решение NVIDIA никак не сказывается на деятельности партнёров компании, выпускающих видеокарты на её графических процессорах.

анонсы и реклама
В полтора раза подешевела RTX 3060
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
-176 000р на топовый смарт Samsung
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-55000р на RTX 3060
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Видеокарты серии Founders Edition в России первоначально продавались через фирменный интернет-магазин, но в дальнейшем полномочия были переданы сторонним торговым сетям. В любом случае, в сложившейся ситуации поставки именно видеокарт серии Founders Edition на российский рынок по официальным каналам будут приостановлены. Партнёры NVIDIA могут самостоятельно решать, продолжать ли им поставки продукции в Россию. Компания Asustek Computer, как сообщалось ранее, была вынуждена приостановить поставки продукции из-за проблем с логистикой, но никуда из России уходить не собирается. Аналогичным образом и NVIDIA продолжит работу на местном рынке в той части, которая не касается поставок собственной продукции.

#nvidia #видеокарты #санкции против россии
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA открыта для создания полузаказных процессоров
По данным NVIDIA, мировая аудитория ПК-геймеров увеличивается ежегодно на 50 млн человек
NVIDIA до декабря потратит на выкуп акций не менее $5,2 млрд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

К чему со временем приводит термопаста под крышкой ЦП вместо припоя
39
Цены, которые мы потеряли навсегда: сколько стоили комплектующие ПК в 2020 году. Часть 2
49
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 Godlike
7
Star Wars Jedi: Fallen Order - тест производительности системы i7-8700T + GTX 1070
2
Мои впечатления от игры Land of the Dead Road to Fiddler’s Green. Часть вторая заключительная
+
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-9600KF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
1

Сейчас обсуждают

Антон Васильев
10:30
или мейнфрейм бэушный
Некоторые российские банки в условиях санкций переходят на пиратский софт и компьютеры с Авито
Антон Васильев
10:28
Ты будешь удивлен, но процесс поломок и износа оборудования относительно постоянный. Его даже довольно точно планируют.
Некоторые российские банки в условиях санкций переходят на пиратский софт и компьютеры с Авито
Lurker-beta
10:28
1.1 это тоже до 2-х раз.
NVIDIA GeForce RTX 4090 может оказаться до двух раз быстрее GeForce RTX 3090
Антон Васильев
10:26
Это гаражный чип что ли отечественный такой? Странный формфактор.
Процессоры «Эльбрус» и «Байкал» будут выпускать в Китае, но только через год
Просто Хомяк
10:25
Как я уже сказал, бред — это святая вера в запад. Я, конечно, понимаю, что персонажам вроде тебя очень хочется увидеть развал России и реки крови внутри страны, но далеко не факт, что вы этого дождёте...
Les épiceries "Lenta" refusent d'émettre des chèques papier en raison de la hausse du prix du toner et du papier
Дмитрий
10:24
220 за 6900) я в днс еще 2 недели назад видел за 205 это я еще удачно за 127 купил свою
Видеокарты в РФ дешевеют, а цены вернулись к январским минимумам – флагманы со скидками до 190 000 р
Ел Гречко
10:23
5700xt под протоном в 1440p 40-50 на высоких давала. На выходе. На деке в 4 раза меньше пикселей. Так что 30 к/с в лёгкую выдаст
Cyberpunk 2077 на ПК получила поддержку Steam Deck и не только
D3m0n
10:22
>>Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями. Ватник, как всегда - СВЕРХТУПОЕ СУЩЕСТВО. Давай сюда ещё с Панорамы новостей вкинь.
В апреле Россию могут покинуть до 100 тысяч IT-специалистов
Андрей Фролов
10:21
Рили конченный укроп )) Нарик зеля с 1.3 млрд. долларов на счету не врет вам ))
Facebook и Instagram признаны экстремистскими в РФ – что нужно знать российским пользователям
terenty79
10:14
врут. ведро все жирнее и все неповоротливее с каждым новым выпуском и программы все тормознее из зо дня в день.
Android 13 значительно увеличит автономность мобильных устройств
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем