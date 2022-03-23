В наш век световых скоростей обещанного не нужно ждать три года - в начале марта стало известно о предполагаемых намерениях NVIDIA свернуть прямые поставки продукции в Россию, а сегодня нам удалось получить обновлённые официальные комментарии на этот счёт. В настоящий момент, как пояснили нам в представительстве компании, московский офис NVIDIA продолжает работу, а продажи собственных продуктов приостановлены.
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Хотя официальных разъяснений на этот счёт не последовало, под собственными продуктами NVIDIA обычно подразумеваются видеокарты серии Founders Edition, а также изделия семейства Shield (телевизионные приставки и планшеты). В корпоративном сегменте NVIDIA тоже продавала в России приличный ассортимент фирменных решений, которые партнёры компании не предлагали. К слову, решение NVIDIA никак не сказывается на деятельности партнёров компании, выпускающих видеокарты на её графических процессорах.
Видеокарты серии Founders Edition в России первоначально продавались через фирменный интернет-магазин, но в дальнейшем полномочия были переданы сторонним торговым сетям. В любом случае, в сложившейся ситуации поставки именно видеокарт серии Founders Edition на российский рынок по официальным каналам будут приостановлены. Партнёры NVIDIA могут самостоятельно решать, продолжать ли им поставки продукции в Россию. Компания Asustek Computer, как сообщалось ранее, была вынуждена приостановить поставки продукции из-за проблем с логистикой, но никуда из России уходить не собирается. Аналогичным образом и NVIDIA продолжит работу на местном рынке в той части, которая не касается поставок собственной продукции.