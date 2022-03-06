Издание PCMag получило от представителей NVIDIA информацию о намерениях компании прекратить продажи всей продукции на территории России по примеру некоторых других зарубежных поставщиков. Известно, что до недавнего времени компания занималась реализацией в России эталонных видеокарт и игровых консолей через фирменный интернет-магазин, но теперь соответствующий раздел сайта направляет пользователей на сайты сторонних магазинов, занимающихся реализацией продукции в исполнении партнёров NVIDIA.
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Пока нельзя утверждать, в какой мере данное решение затрагивает продажи сторонней продукции, поставляемой партнёрами NVIDIA, включая ноутбуки с её дискретными графическими ускорителями. Новость будет дополнена после получения официальных комментариев от представителей компании. Ранее о намерениях приостановить поставки продукции в Россию сообщили Intel и AMD.