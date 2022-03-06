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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA намеревается прекратить прямые поставки видеокарт в Россию
Останется ли место для кривых, пока сказать сложно.
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Издание PCMag получило от представителей NVIDIA информацию о намерениях компании прекратить продажи всей продукции на территории России по примеру некоторых других зарубежных поставщиков. Известно, что до недавнего времени компания занималась реализацией в России эталонных видеокарт и игровых консолей через фирменный интернет-магазин, но теперь соответствующий раздел сайта направляет пользователей на сайты сторонних магазинов, занимающихся реализацией продукции в исполнении партнёров NVIDIA.

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Источник изображения: NVIDIA

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Пока нельзя утверждать, в какой мере данное решение затрагивает продажи сторонней продукции, поставляемой партнёрами NVIDIA, включая ноутбуки с её дискретными графическими ускорителями. Новость будет дополнена после получения официальных комментариев от представителей компании. Ранее о намерениях приостановить поставки продукции в Россию сообщили Intel и AMD.

#nvidia #видеокарты #санкции против россии
9
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Ден С
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Ну придется и чо? Они могут себе это позволить
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Me4tatelI&gt;
10:03
так там и так не было возможности купить вроде постоянно не было в наличии а сейчас тем более
NVIDIA намеревается прекратить прямые поставки видеокарт в Россию
Sanchas
10:03
К сожалению, даже среди простых россиян очень много отбитых напрочь ватников.
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