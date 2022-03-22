Анонс графических процессоров с архитектурой Hopper, которые будут применяться для ускорения вычислений, должен состояться сегодня вечером в ходе трансляции с GTC 2022. Глава и основатель NVIDIA, как ожидается, одновременно разыграет восемь экземпляров игровых видеокарт GeForce RTX 3090 Founders Edition с личным автографом на упаковке.
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Один из участников обсуждения на страницах Reddit в течение суток после завершения трансляции тоже будет разыгрывать памятные призы с символикой NVIDIA, но они будут обладать меньшей материальной ценностью. Среди давших ответы (даже неправильные) на вопросы автора розыгрыша на страницах Reddit будет распределено 12 фирменных линеек и 10 значков «RTX On». Последние можно носить на лацкане пиджака, например.
Напомним, что трансляция с GTC 2022 начнётся в 18-00 по московскому времени сегодня вечером. Первый вопрос в рамках розыгрыша сувениров уже предлагает назвать, во что одет генеральный директор NVIDIA — обычно он в таких случаях носит кожаную куртку, но самые эрудированные участники розыгрыша для подстраховки отвечают, что на Дженсене Хуане (Jen-Hsun Huang) просто есть одежда.