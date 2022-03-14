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Японское издание PC Watch сегодня напомнило о своём существовании материалом о намерениях NVIDIA разыграть среди виртуальных посетителей конференции GTC 2020 в двадцатых числах марта восемь экземпляров GeForce RTX 3090 с автографом генерального директора и основателя компании Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang).

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Источник изображения: PC Watch

Для участия в розыгрыше нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия и получить доступ к просмотру трансляций GTC 2022 и скачиванию профильных материалов. Как всегда, победителей определить слепой случай, и никакие таланты и особенные навыки ради этого проявлять не потребуется.

Источник изображения: PC Watch

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Регистрацию для участия в розыгрыше необходимо пройти до 24 марта, а сама конференция GTC 2022 начнёт работу 21 марта. Не исключено, что вступительная речь главы NVIDIA будет содержать упоминания о будущих графических платах. По крайней мере, будем надеяться, что игровые решения серии GeForce RTX 30 компания решила разыграть неспроста.