Но обещает следить за развитием ситуации.

Южнокорейский гигант Samsung Electronics ещё в начале текущего месяца заявил о приостановке поставок в Россию электронных устройств, но конкурирующей LG Electronics потребовалось на две недели больше, чтобы родить пресс-релиз, состоящий из двух строчек максимально политически нейтрального содержания. В нём сообщалось, что LG приостанавливает отгрузку в Россию всей своей продукции и продолжит следить за развитием ситуации.

реклама

Источник изображения: LG Electronics

анонсы и реклама -45000р на RTX 3060 -86 000р на RTX 3070 в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 98 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза i5 12600 со скидкой 40% в Ситилинке В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -60 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>

Надо сказать, что в непростой ситуации оказался и автомобильный концерн Hyundai Motor, который по итогам прошлого года вышел на лидирующие позиции среди иномарок на российском авторынке, эксплуатировал своё предприятие в окрестностях Санкт-Петербурга с полной загрузкой даже в разгар дефицита чипов, а также купил бывшее предприятие конкурента General Motors для расширения локального производства. Когда компании удастся возобновить производство автомобилей в России, пока сказать сложно. Снижение покупательской активности на фоне скачка инфляции усугубляется нарушением логистических цепочек.