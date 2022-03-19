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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
LG Electronics заявила о приостановке отгрузки продукции на российский рынок
Но обещает следить за развитием ситуации.
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Южнокорейский гигант Samsung Electronics ещё в начале текущего месяца заявил о приостановке поставок в Россию электронных устройств, но конкурирующей LG Electronics потребовалось на две недели больше, чтобы родить пресс-релиз, состоящий из двух строчек максимально политически нейтрального содержания. В нём сообщалось, что LG приостанавливает отгрузку в Россию всей своей продукции и продолжит следить за развитием ситуации.

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Источник изображения: LG Electronics

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Надо сказать, что в непростой ситуации оказался и автомобильный концерн Hyundai Motor, который по итогам прошлого года вышел на лидирующие позиции среди иномарок на российском авторынке, эксплуатировал своё предприятие в окрестностях Санкт-Петербурга с полной загрузкой даже в разгар дефицита чипов, а также купил бывшее предприятие конкурента General Motors для расширения локального производства. Когда компании удастся возобновить производство автомобилей в России, пока сказать сложно. Снижение покупательской активности на фоне скачка инфляции усугубляется нарушением логистических цепочек.

#samsung #lg #hyundai #санкции против россии
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