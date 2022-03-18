С государственной поддержкой капитальные затраты вырастут.

Руководство Intel в лице вступившего в эту должность год назад генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) при обсуждении стратегии IDM 2.0 не устаёт повторять, что компания рассчитывает на получение адекватных государственных субсидий при строительстве своих новых предприятий в США и Европе, но только прецедент с немецким проектом привлёк внимание экспертов из UBS.

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Источник изображения: Intel

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Напомним, что слухи приписывают властям Евросоюза намерения выделить на строительство двух предприятий Intel в Германии до 5 млрд евро в виде субсидий при общих затратах в размере 17 млрд евро. Аналитики UBS на эту ситуацию смотрят в том ключе, что за счёт субсидий размеры капитальных затрат Intel увеличатся, и это благотворно повлияет на бизнес тех компаний, которые продают ей технологическое оборудование, оснастку и расходные материалы. Сам Патрик Гелсингер уже не раз отмечал, что компания могла бы справиться и без субсидий, но при наличии государственной поддержки освоение проектов пойдёт быстрее.