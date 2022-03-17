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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel получит более 5 млрд евро от властей Европы на строительство предприятий в Германии
Субсидии покроют почти треть затрат.
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Проект Intel по строительству двух предприятий в немецком Магдебурге, по информации Bloomberg, получит государственную поддержку в сумме более 5 млрд, что покроет почти треть совокупных затрат компании на их возведение – сама Intel собирается вложить до 2027 года не менее 17 млрд евро в развитие немецкого производственного кластера.

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Источник изображения: Intel

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Подобная пропорция почти идеально укладывается в модель финансирования, которую Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) изложил в прошлом году вскоре после своего вступления в должность генерального директора Intel. По его замыслу, при строительстве новых предприятий компания могла бы более половины всех средств получать от властей и клиентов (в форме авансовых платежей), а из собственных средств платить менее половины необходимой для строительства суммы. Всего Евросоюз готов в ближайшие пять лет выделить до 45 млрд евро на поддержку местной полупроводниковой отрасли. TSMC тоже не исключает возможности строительства собственного предприятия в Германии, но пока неохотно комментирует эти слухи.

#intel #финансы #полупроводники #германия
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