Совершенно случайно, говоря о поддержке функции SAM.

Если распространяемый среди разработчиков комплект AMD 4700S происходил от аппаратной основы игровой консоли Sony PlayStation 5, то комплекту 4800S слухи приписывали родство с начинкой Microsoft Xbox Series X. Теперь подтверждение существования такой специфической настольной системы появилось на сайте AMD. По сути, публикация на страницах корпоративного блога упоминала о поддержке платформой 4800S функции Smart Access Memory (SAM).

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Источник изображения: AMD

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Помимо гибридного 7-нм восьмиядерного процессора с архитектурой Zen 2 и отключенной встроенной графикой, в состав платформы 4800S должна войти дискретная видеокарта Radeon RX 6600, полноценный слот PCI Express 4.0 и пара разъёмов для установки накопителей с интерфейсом M.2 и адаптера Wi-Fi. Сама материнская плата формата Micro-ATX будет поддерживать системы охлаждения для разъёма Socket AM4. Вполне возможно, что этот комплект для разработчиков будет выпущен до конца текущего квартала.