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AMD выпустит комплекты 4800S от Xbox Series X с нерабочим GPU и видеокартой Radeon RX 6600 для ПК
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Несколько дней назад Лиза Су сделала громкое заявление, вызвавшее широкий резонанс среди геймерского сообщества. По словам главы AMD, майнеры почти не покупают видеокарты Radeon RX 6000-й серии, а большая часть графических решений досталась обычным пользователям. Никто не знает, чем руководствовалась Лиза Су, ведь данные статистики активации новых видеокарт в Steam говорят об обратном. В ходе интервью глава AMD отметила, что компания уже увеличила производство и намерена и дальше делать всё возможное, для насыщения рынка видеокарт. Возможно, одно из решений уже вскоре поступит в продажу.

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Известно, что производство чипов сопряжено с выходом определённого количества брака. Не являются исключением и игровые приставки последнего поколения. Скорее всего, раньше подобные чипы уходили на переработку. Сегодня на дворе полупроводниковый кризис, а значит не время отказываться от почти рабочего продукта, за который уплачена немалая сумма денег. Речь идёт о настольном комплекте 4800S, который является частью Xbox Series X с бракованным графическим чипом. Эксперты предполагают, что перед нами именно 4800S, поскольку более ранняя версия 4700S, являлась частью PlayStation 5. Между ними есть ключевые различия в поддержке PCI-Express 4 на 4800S.

Сообщается, что AMD планирует наладить производство комплекта в первом квартале 2022 года. Кроме уже интегрированного процессора там будет располагаться видеокарта Radeon RX 6600, выпущенная силами PowerColor. Система будет построена на базе процессора Ryzen на архитектуре Zen 2, но получит относительно высокие тактовые частоты. 16 Гб (если речь идёт о версии Xbox Series X) оперативной памяти распаяны на плате, а вот установить скоростной твердотельный накопитель очень даже можно. На данный момент неясно, кто из партнёров AMD станет собирать на основе 4800S системные блоки, но в условиях дефицита полупроводников, многие геймеры даже не заметят столь странных спецификаций, ведь главной особенностью небольшого компьютера в форм-факторе Micro-ATX станет указанная выше видеокарта Radeon RX 6600.

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Сложно предугадать, насколько производительным окажется новый комплект, поскольку точных аналогов для процессора нет. Его скорость несмотря на наличие 8 ядер может быть на уровне Ryzen 5 3500Х, поскольку тактовая частота не может подниматься выше 3.8 ГГц.

#xbox series x #radeon rx 6600
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