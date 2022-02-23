Украина является крупнейшим в мире поставщиком неона – инертного газа, используемого в литографическом производстве, помимо прочих сфер. Компания Micron Technology уже выразила свою озабоченность развитием событий в регионе, хотя и подчеркнула, что получает по этому каналу лишь малую часть используемых при производстве микросхем памяти инертных газов.
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Как поясняет Reuters, компания ASML, выпускающая литографические сканеры, тоже зависит от украинских поставок неона, который нужен для работы лазерного оборудования. Впрочем, из России и Украины для нужд ASML поставляется менее 20% объёмов указанного газа, поэтому в случае необходимости нидерландский холдинг постарается найти альтернативных поставщиков. К слову, во время событий 2014 года цены на неон выросли, что увеличило и затраты западных клиентов, закупающих инертный газ украинского производства.