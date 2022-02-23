И это вызывает некоторое беспокойство руководства компании.

По информации Bloomberg, генеральный директор Micron Technology Санджей Мехротра (Sanjay Mehrotra) выразил озабоченность развитием политической ситуации вокруг Украины, поскольку компания получает от местных поставщиков небольшую часть инертных газов, необходимых для производства микросхем памяти.

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Источник изображения: Bloomberg

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Глава Micron выразил надежду на деэскалацию ситуации в регионе, но одновременно подчеркнул, что получает требуемые газы и от других поставщиков, поэтому в целом положение компании не настолько уязвимо, чтобы выражать тревогу. Надо сказать, что поставки технических газов уже становились источником проблем для южнокорейских производителей памяти, когда в 2019 году с новой силой разгорелся давний конфликт с Японией, являющейся основным поставщиком газов для корейских компаний. В тот момент свою помощь корейским производителям предложили российские поставщики.