Ранее об этом думали мало.

Редактору AnandTech посчастливилось взять интервью у Энн Келлэхер (Ann Kelleher), которая в должности исполнительного вице-президента Intel заведует разработкой технологических процессов компании. Это случилось ещё до того, как Intel провела встречу с аналитиками и объявила о покупке Tower Semiconductor.

реклама

Источник изображения: Intel

Обладая опытом работы в Intel на протяжении 26 лет, Энн Келлэхер имеет возможность судить о некоторых просчётах компании в сфере освоения новых технологий. Она, например, поясняет, что первоначально компания рассчитывала использовать литографию со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV) ещё в рамках 10-нм техпроцесса, но в действительности осуществить данный шаг предстоит уже при освоении технологии Intel 4, которая ранее отождествлялась с 7-нм техпроцессом.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

К моменту, когда EUV уже была готова к применению, интегрировать её в 10-нм техпроцесс уже было поздно. Кстати, Intel допускает мысль о том, что и с освоением литографических сканеров, обладающих высоким значением апертуры, могут возникнуть задержки – компанию это не сломит, и у неё есть резервный план действий. Вообще, наличие подобных планов с недавних пор является обязательным условием работы над каждой новой ступенью литографии. Даже если всё идёт хорошо, компания обязана тщательно прорабатывать альтернативный план действий в рамках каждого нового техпроцесса.