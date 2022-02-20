Кеша много не бывает.

В начале января глава AMD Лиза Су (Lisa Su) объявила, что весной текущего года на рынок выйдет процессор Ryzen 7 5800X3D, оснащённый памятью типа 3D V-Cache. Сейчас на сайте компании уже можно найти страницу с описанием характеристик новинки. Поскольку дополнительная кеш-память третьего уровня просто интегрируется с уже известным процессором существующего поколения, то архитектура Zen 3 и 7-нм техпроцесс производства указываются без изменений.

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Источник изображения: AMD

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Модель обладает восемь ядрами и конструктивным исполнением Socket AM4, рабочие частоты автоматически изменяются в диапазоне от 3.4 до 4.5 ГГц, а уровень TDP не превышает 105 Вт. При этом коробочная версия процессора поставляется без штатной системы охлаждения. Перечислены и поддерживаемые режимы работы двухканальной памяти типа DDR4.