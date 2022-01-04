И случится это во втором полугодии.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Поставив перед собой цель окончательно испортить замысел AMD и NVIDIA по охране подписки о неразглашении, ресурс VideoCardz начал досрочно знакомить аудиторию с откровениями AMD, которые запланированы на вечернюю презентацию. Это, естественно, не помешает некоторым блогерам уже днём заявить о том, что AMD уже представила соответствующие решения.

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Источник изображения: AMD

Прежде всего, процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 3 и дополнительной памятью 3D V-Cache будут относиться к серии Ryzen 5000, а примером наименования конкретной модели может стать Ryzen 7 5800X3D. На рынке новинка появится весной текущего года.

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Во втором полугодии потребителей продукции AMD ждут более серьёзные перемены. Вместе с архитектурой Zen 4 и 5-нм технологией изготовления в настольный сегмент придут процессоры Raphael. Они получат конструктивное исполнение LGA, подразумевающее наличие на подложке контактных площадок, а ответные «лапки» разместятся в разъёме Socket AM5 совместимых материнских плат. Надо полагать, вместе с изменением конструктивного исполнения процессоров у потребительской платформы AMD появится и поддержка памяти типа DDR5.