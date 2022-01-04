Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 4 выйдут в исполнении LGA под разъём Socket AM5
И случится это во втором полугодии.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS

Поставив перед собой цель окончательно испортить замысел AMD и NVIDIA по охране подписки о неразглашении, ресурс VideoCardz начал досрочно знакомить аудиторию с откровениями AMD, которые запланированы на вечернюю презентацию. Это, естественно, не помешает некоторым блогерам уже днём заявить о том, что AMD уже представила соответствующие решения.

реклама

Источник изображения: AMD

Прежде всего, процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 3 и дополнительной памятью 3D V-Cache будут относиться к серии Ryzen 5000, а примером наименования конкретной модели может стать Ryzen 7 5800X3D. На рынке новинка появится весной текущего года.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Во втором полугодии потребителей продукции AMD ждут более серьёзные перемены. Вместе с архитектурой Zen 4 и 5-нм технологией изготовления в настольный сегмент придут процессоры Raphael. Они получат конструктивное исполнение LGA, подразумевающее наличие на подложке контактных площадок, а ответные «лапки» разместятся в разъёме Socket AM5 совместимых материнских плат. Надо полагать, вместе с изменением конструктивного исполнения процессоров у потребительской платформы AMD появится и поддержка памяти типа DDR5.

#amd #amd zen 4 #raphael #3d v-cache #socket am5
8
Показать комментарии (8)

Материалы по теме

Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 - январь 2022
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022
Goldman Sachs: для AMD текущий год будет не менее удачным, чем предыдущий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022
23
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 4
10
Собираем бюджетный игровой ПК для поклонницы Diablo lll и Diablo ll Resurrected
93
Лицензионная Windows 11 CD-KEY стоит всего 15 долларов на праздничной новогодней распродаже
Простой ремонт китайского блока питания LD-12022
18
Тест и обзор процессорного кулера ID-Cooling SE-226-XT Black
40
Как я экспериментировал со сжатием данных при помощи 7-Zip и что из этого вышло
24
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 2
4
Мой 2021 год на HWBot - глазами оверклокера
13
Деньги вперед: главные игры января 2022 года
1

Сейчас обсуждают

Шешенбек Тант-Оглы
12:29
У меня ам3 ( без +) Работает отлично, всё-таки разблокировал 4 ядро, Так что ж теперь YouTube даже не лагает. А пока дальше продолжаю баню реставрировать, уже 30.000 потратил, как раз короче примерно...
Процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 4 выйдут в исполнении LGA под разъём Socket AM5
SiberianSpy
12:29
Вот познавательное видео про то как убить видеокарту медными пластинами на памяти от VIK-off https://www.youtube.com/watch?v=H0nZI30QhBE
Падение курса Эфира привело к снижению цен на видеокарты для майнеров и геймеров в магазинах РФ
1injener
12:26
Ничо, они купят R7 5800X3D за 500$
Процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 4 выйдут в исполнении LGA под разъём Socket AM5
Simon Crebbs
12:22
Арасака не ищет главного героя по простой причине: Сабуру убил его сын и стал главой корпорации, следовательно, зачем ему искать "убийцу", если он знает, кто убийца, то-есть он сам! Сестра тоже знает,...
Итоги «Премии Steam 2021»: Resident Evil Village — игра года, а Cyberpunk 2077 стала лучшей игрой с выдающимся сюжетом
Михаил
12:21
https://cdn.prohardver.hu/dl/uad/2018-05/3924520/15276197114825_b.jpg Жаль перестали выпускать для тех кому ядер мало
Процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 4 выйдут в исполнении LGA под разъём Socket AM5
Grotlon
12:19
LGA еще хуже, эти чертовы ножки постоянно отламываются.
Процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 4 выйдут в исполнении LGA под разъём Socket AM5
Алексей Иванов
12:19
и тут адепты "амд 1 сокет на все века" всплакнули
Процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 4 выйдут в исполнении LGA под разъём Socket AM5
Михаил
12:18
АМД ЖИВЕ Фанаты интела недовольны продукцией АМД https://omskzdes.ru/storage/c/2014/06/19/1403151540_987233_6.jpg
Процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 4 выйдут в исполнении LGA под разъём Socket AM5
Станияр Клюев
12:17
Так оно всё и есть, просто игра для срубания денег, запороли всё что можно, уже нет желания заходить в игру, а сколько бабла в неё вбухал.
По каким причинам игроки бросают игру World of Tanks и что в ней больше всего их раздражает
Шешенбек Тант-Оглы
12:16
AMD вообще охренели заьразен 5600x 25к.ему цена адекватная 11к. За 25к можно хеон взять он 20 ядра 40 потоков. Который на всю жизнь хватит
Intel подтвердила, что прокаченный 16-ядерный Core i9-12900KS получит тактовую частоту 5.5 ГГц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем