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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Intel перешёл из AMD крупный специалист по дискретной графике
Он будет руководить разработкой архитектур.
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Миграция кадров между конкурирующими компаниями не является чем-то экстраординарным, и переход Раджи Кодури (Raja Koduri) из AMD в Intel является самым ярким примером, предвосхитившим активное переманивание ценных специалистов в области разработки графических решений. По данным Tom’s Hardware, штат Intel недавно пополнился ещё одним специалистом в данной сфере – ведущим разработчиком продуктов в сегменте дискретной графики назначен Рохит Верма (Rohit Verma), имеющий почти восьмилетний опыт работы в AMD. Из них более трёх лет Верма проработал в компании на должности научного советника и главой по разработке архитектур дискретной графики, а до этого он руководил разработкой архитектуры компонентов для игровых консолей.

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Источник изображения: LinkedIn

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Самое интересное, что для Рохита Вермы переход в Intel является возвращением, поскольку с 1999 по 2013 годы он уже работал в компании на должности ведущего разработчика архитектур систем с высокой степенью интеграции. Возвращение в Intel ветеранов является характерной чертой кадровой политики, принятой в компании после прихода на пост генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) год назад.

#amd #intel #видеокарты #разработка
6
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Александр Шестопалов
09:39
А посмотреть как сливается 5800х от 12400 ты не хочешь? У Gerkon даже видео есть на ютубе. Интел создала отличную архитектуру, но ее надо допиливать.
Аналитики считают, что в ближайшие годы Intel продолжит уступать долю рынка компании AMD
LEVAK
09:37
А если так. АМД целенаправленно избавляется от наследия мистера Кодури, так как в подразделение графических решений пришли инженеры, которые ранее трудились над чиплетным дизайном Райзенов.
В Intel вернулся из AMD крупный специалист по дискретной графике
swr5
09:36
ясна, панятна.
На сайте AMD уже есть страница с характеристиками процессора Ryzen 7 5800X3D
vcxz4321
09:36
Б...ть сказочник, где они по такой цене продаются? GeForce GTX 1660 6144 Mбайт – 23 000 рублей - я себе карту не могу купить.... у нас они от 40р
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Каа
09:34
АМД...
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Sukesada
09:33
Да ченить придумают и отменят pos. Ну конечно на pos могут и быстро перейти если в Европе поддержат Швейцарию и запретят на уровне закона майнинг на pow. А так карты ещё немного скинут и можно закупат...
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LEVAK
09:32
Эээ, это мне напоминает внутриродовое скрещивание, которое в итоге приведёт к неизлечимым мутациям и вымиранию. Полноте, батенька, бредить.
Флагманская видеокарта Intel Arc Alchemist на тактовой частоте 2,4 ГГц протестирована в OpenCL
Бог Мацкалей
09:30
Нет ! У меня акции АМД - еще со времен Бульдозера , 1000шт .
К 2026 году Intel рассчитывает получать от реализации графических чипов до $10 млрд
alexmaj467
09:28
Имелось в виду Целероны CedarMill с Celeron D 347 по 365 имеющие шину 133 или 533 fsb. А также Целероны Prescott аналогично с 133 шиной. Начиная с Celeron D 320J по Celeron D 3.46 GHz
Ретроклокинг: LGA 775 – начало
FFFFF
09:22
В плане написания заголовков редакция соревнуется с блохерами, вы хоть читали как это коряво звучит? Ну хоть бы так написали - "В Intel из AMD вернулся крупный специалист по дискретной графике" Хотя м...
В Intel вернулся из AMD крупный специалист по дискретной графике
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