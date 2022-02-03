Как сообщает CNBC со ссылкой на квартальный отчёт Qualcomm, этот американский разработчик мобильных процессоров в минувшем трёхмесячном периоде увеличил выручку на 30% до $10,7 млрд в годовом сравнении. Уже второй квартал подряд компания обновляет собственные рекорды выручки.
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Реализация чипов в целом принесла Qualcomm почти $6 млрд выручки, при этом поставки мобильных процессоров семейства Snapdragon увеличили свою часть выручки более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом направление смартфонов принесло компании на 42% больше средств.
Радиочастотные компоненты увеличили выручку на 7% до $1,1 млрд, автомобильный сектор вырос на 21% до $256 млн, а направление Интернета вещей подняло выручку на 41% до $1,5 млрд. В текущем квартале компания рассчитывает чуть увеличить выручку, а также говорит об улучшении ситуации с доступностью полупроводниковых компонентов. Пока же запросы клиентов Qualcomm в части объёмов отгрузки продукции превышают возможности самой компании.