Вычислительным мощностям ферм найдут другое применение.

Следует напомнить, что руководство NVIDIA уверено в эффективности ограничения производительности игровых видеокарт серии LHR в майнинге, а также считает неизбежным снижение спроса на них со стороны участников криптовалютного рынка в связи с предстоящим переходом Ethereum на новую математическую модель и усиливающиеся ограничения по майнингу криптовалют со стороны правительств отдельных стран.

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Источник изображения: Pixabay

Ресурс PC Mag приводит аргументы противоположной стороны в лице нескольких частных майнеров, которым в последние месяцы удалось приобрести видеокарты GeForce RTX 30 серии LHR. По их словам, падение производительности с майнинге «эфира» в два раза не так уж сильно их огорчает – тем более, что уровень быстродействия видеокарт можно поднять примерно до 75% от желаемого.

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Во-вторых, увеличивающиеся сроки окупаемости видеокарт из-за внедрения механизма защиты LHR майнеров не особо расстраивают. Тем более, что у частных майнеров нет особого выбора, и на рынке им доступны преимущественно видеокарты серии LHR. Наконец, грядущий отказ экосистемы Ethereum от принципа «proof of work» их вообще не беспокоит, поскольку на рынке достаточно других криптовалют, которые можно добывать при помощи видеокарт, и на них ограничения LHR вообще не распространяются. После перехода Ethereum на принцип «proof of stake» майнеры просто переключатся на другие криптовалюты.