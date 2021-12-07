Ускорители CMP для них являются лучшей альтернативой.

Все привычные доводы руководства NVIDIA об эффективности разделения видеокарт поколения Ampere на версии LHR для геймеров и ускорители CMP для майнеров регулярно разбивались о возражения обывателей по поводу сохранения высоких цен и дефицита в рознице. На конференции UBS Global финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) пояснила, на чём основывается уверенность руководства NVIDIA в эффективности предложенного метода «сегрегации» покупателей.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

По словам представительницы NVIDIA, компания осведомлена о попытках майнеров снять блокировку на видеокартах серии LHR. Как убеждена финансовый директор, восстановить производительность видеокарт в майнинге в полной мере при этом всё равно не удаётся. Во-вторых, майнерам сложно покупать видеокарты семейства Ampere в больших количествах, и многим из них удобнее приобретать партии ускорителей CMP для больших ферм. В-третьих, как считает руководство NVIDIA, маячащее на горизонте реформирование принципа оборота Ethereum и правительственные ограничения на майнинг в ряде стран в целом снижают спрос на видеокарты GeForce со стороны майнеров.