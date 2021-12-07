Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Майнерам не удаётся в полной мере восстановить быстродействие видеокарт LHR, как считает NVIDIA
Ускорители CMP для них являются лучшей альтернативой.
анонсы и реклама
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Все привычные доводы руководства NVIDIA об эффективности разделения видеокарт поколения Ampere на версии LHR для геймеров и ускорители CMP для майнеров регулярно разбивались о возражения обывателей по поводу сохранения высоких цен и дефицита в рознице. На конференции UBS Global финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) пояснила, на чём основывается уверенность руководства NVIDIA в эффективности предложенного метода «сегрегации» покупателей.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

По словам представительницы NVIDIA, компания осведомлена о попытках майнеров снять блокировку на видеокартах серии LHR. Как убеждена финансовый директор, восстановить производительность видеокарт в майнинге в полной мере при этом всё равно не удаётся. Во-вторых, майнерам сложно покупать видеокарты семейства Ampere в больших количествах, и многим из них удобнее приобретать партии ускорителей CMP для больших ферм. В-третьих, как считает руководство NVIDIA, маячащее на горизонте реформирование принципа оборота Ethereum и правительственные ограничения на майнинг в ряде стран в целом снижают спрос на видеокарты GeForce со стороны майнеров.

#nvidia #видеокарты #майнинг #ampere #ethereum #cmp #lhr
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD последовательно отвоевала у NVIDIA один процент рынка видеокарт
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10600КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я создал новый аккаунт World of Tanks и внезапно начал тащить
118
Обзор насадки для УШМ "цепная пила" - когда разгон противопоказан
56
Как избежать заражения вирусами, троянами и шифровальщиками в 2021 году — 8 простых правил
46
Escape from Tarkov. Откровения бывшего игрока.
17
Экономные E-Cores против производительных P-Cores: игровое тестирование 12900K
50
Так ли нужен вам флагманский смартфон - разбираю аргументы за и против
108
Первые шаги после чистой установки Windows 10 и Windows 11 в 2021 году
9
Как изменить браузер по умолчанию в Windows 11 для виджетов и поиска
3
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10600КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
8
Биолюминесценция - излучение света живыми организмами - что это такое и как оно работает
6

Сейчас обсуждают

gandalf55
09:40
Вы про доллар?
Dogecoin продолжил падение и может в ближайшие месяцы повторить судьбу Chia Coin
Вячеслав Севостьянов
09:39
Так часто умирал, что уже не хватает игровых денег выйти в рейд с оружием... Не говоря уже о покупке "Крутой" пушки. Зачем? Все равно меня ебнут и моя крутая пушка уйдет другому игроку, а я собирай вс...
Escape from Tarkov. Откровения бывшего игрока.
Вадим_Андреев
09:39
А я вроде играл в Вальхаллу, и всё было норм О_о
Intel и Denuvo решили проблему совместимости игр с платформой Alder Lake
Немрущий фраг
09:36
Моё лицо при прочтении данной статьи :). Накидывать геймерам в вентилятор не стану... Ибо и сам тоже до сих пор геймер, соболезную короч всём кому надо. Но в целом геймерам надо апгрейдить компы начин...
«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
Алексей Мальцев
09:33
Осуждаю вас за то что вы обсуждаете эту помойку. Играйте в вартандер, где нет рандома, только ты и команда. Но тундра танковый симулятор, не аркада, игра сложная, сложнее картошки, намного, нет рандом...
Как я создал новый аккаунт World of Tanks и внезапно начал тащить
Leshiy2371
09:32
Вот только 970-я жрет 160-200Вт против 60-75 у 1050ти.
«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
Данил Семенов
09:30
"Абсолютное зло" его максимальная концентрация опрецнлена законодательно и так-же заблокированна. Я устал ржать с укуренных, бумажка привыше всего, это видимо новая религия.
В Госдуме прокомментировали запрет Tor-браузера: это абсолютное зло и с ним надо бороться
Zeus
09:29
Не нравится не покупайте.Нету проблемы выбрать что то другое.
Раскрыты спецификации чипсетов H670, B660 и H610 для платформы Intel Alder Lake
strazh666
09:27
Госдума-абсолютное зло.
В Госдуме прокомментировали запрет Tor-браузера: это абсолютное зло и с ним надо бороться
Владимир Первухин
09:24
Кто-то ещё кидает деньги. Хотят играть комфортно. С таким отношением к клиентам варгеи вообще останутся на подсосе.
Как я создал новый аккаунт World of Tanks и внезапно начал тащить
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем