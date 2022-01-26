Ещё до своего ухода из Intel Грегори Брайант (Gregory Bryant) в начале месяца успел заявить, что образцы процессоров поколения Raptor Lake не только существуют и функционируют, но и позволяют загрузить операционную систему Windows в лабораториях компании.
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Ожидается, что эти процессоры выйдут до конца текущего года. Как отмечает ресурс Phoronix, в обновлении графических драйверов Linux уже прописались процессоры Intel поколения Raptor Lake – припасены идентификаторы для шести моделей, как минимум.
В то же время, с точки зрения разработчиков, существенной проблемой реализация поддержки Raptor Lake не станет, поскольку они продолжат использовать графику Gen12, известную не только по прямым предшественникам, но и по процессорам поколения Tiger Lake. Добавим, что в коде Linux упоминаются именно настольные процессоры серии Raptor Lake-S, поэтому в текущем году можно рассчитывать и на их появление, а не только на дебют мобильных аналогов.