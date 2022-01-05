И не простыми, а работоспособными.

На шестнадцатой минуте трансляции Intel исполнительный вице-президент корпорации Грегори Брайант (Gregory Bryant) сделал интригующее заявление – по его словам, компания уже располагает прототипами систем на базе процессоров Raptor Lake, которые способны загружать операционную систему Windows, а серийные модели нового поколения выйдут до конца текущего года.

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Источник изображения: Intel

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Как лаконично пояснил Брайант, процессоры семейства Raptor Lake предложат ещё более высокий уровень быстродействия и свободу выбора вариантов. Хотя сказано это было преимущественно в контексте анонса мобильных платформ Intel, можно не сомневаться, что и настольные процессоры Raptor Lake-S появятся до конца текущего года. Они должны сохранить совместимость с разъёмом LGA1700, а главным новшеством станет архитектура Raptor Cove производительных ядер серии P. В мобильном сегменте в состав семейства войдёт модель с 24 ядрами и 32 потоками.