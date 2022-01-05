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Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel уже располагает образцами процессоров Raptor Lake, которые выйдут в этом году
И не простыми, а работоспособными.
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На шестнадцатой минуте трансляции Intel исполнительный вице-президент корпорации Грегори Брайант (Gregory Bryant) сделал интригующее заявление – по его словам, компания уже располагает прототипами систем на базе процессоров Raptor Lake, которые способны загружать операционную систему Windows, а серийные модели нового поколения выйдут до конца текущего года.

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Источник изображения: Intel

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Как лаконично пояснил Брайант, процессоры семейства Raptor Lake предложат ещё более высокий уровень быстродействия и свободу выбора вариантов. Хотя сказано это было преимущественно в контексте анонса мобильных платформ Intel, можно не сомневаться, что и настольные процессоры Raptor Lake-S появятся до конца текущего года. Они должны сохранить совместимость с разъёмом LGA1700, а главным новшеством станет архитектура Raptor Cove производительных ядер серии P. В мобильном сегменте в состав семейства войдёт модель с 24 ядрами и 32 потоками.

#intel #raptor lake #ces 2022
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08:09
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Спасибо, что пишешь для нас отличные статьи, Зелот!
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Ну вот и все, прощай сокет 1200, и все лохи кто его купил. Все лошары купившие системы на 1200 сокете плачут. https://www.youtube.com/watch?v=FTE2W8c8HoU
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Семен Семеныч
08:04
Баклан ты тупорылый, с i5 с буквой k, ты точно так же будешь ахаться с подбором напряжений, частот, частот озу, таймингов. И это я говорю как давний владелец процессоров i5. А райзен 3600 очень хорошо...
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Так это и есть теперь новый начальный класс, куда ниже то, не было бы майнеров стоила бы 100$
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Руслан Глинник
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