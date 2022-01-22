Надежды на скорое оглашение планов Intel по строительству предприятий в континентальной части Европы вчера растаяли, как поясняет Reuters со ссылкой на комментарии генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger).
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С другой стороны, глава Intel пообещал, что компания держит своё слово, но при этом сослался на необходимость дождаться утверждением Еврокомиссией пакета мер по поддержке региональной полупроводниковой промышленности. Как известно, законопроект начнёт обсуждаться европейскими законодателями в феврале, и по мере появления определённости с субсидиями Intel обещает незамедлительно сделать свои заявления по планам строительства предприятий в Европе. Ранее компания рассчитывала сделать это до конца 2021 года. Теперь же Гелсингер говорит, что выбор будет сделан в ближайшие месяцы. Глава Intel не раз давал понять, что зарубежные предприятия имеет смысл строить только при поддержке местных властей в форме субсидий и льгот.