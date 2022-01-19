Своими процессорами израильской разработки до сих пор славилась преимущественно корпорация Intel, но после покупки компании Mellanox коллектив разработчиков в этой стране появился и у NVIDIA. Как поясняет местное издание Globes, последняя намеревается нанять ещё несколько сотен специалистов в Израиле, которые сосредоточатся на создании центральных процессоров.
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Коллектив специалистов NVIDIA на территории Израиля уже насчитывает около 2800 человек, распределённых между семью исследовательскими центрами и лабораториями, но в ближайшие годы к нему присоединятся ещё несколько сотен разработчиков, который будут связаны с созданием центральных процессоров марки. Напомним, что в начале следующего года NVIDIA намеревается вывести на серверный рынок свои Arm-совместимые процессоры семейства Grace. Вполне вероятно, что их последователей разработают именно израильские специалисты.