Они будут ориентироваться на серверный сегмент, хотя не стоит забывать и об автомобильном рынке.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Своими процессорами израильской разработки до сих пор славилась преимущественно корпорация Intel, но после покупки компании Mellanox коллектив разработчиков в этой стране появился и у NVIDIA. Как поясняет местное издание Globes, последняя намеревается нанять ещё несколько сотен специалистов в Израиле, которые сосредоточатся на создании центральных процессоров.

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Источник изображения: NVIDIA

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Коллектив специалистов NVIDIA на территории Израиля уже насчитывает около 2800 человек, распределённых между семью исследовательскими центрами и лабораториями, но в ближайшие годы к нему присоединятся ещё несколько сотен разработчиков, который будут связаны с созданием центральных процессоров марки. Напомним, что в начале следующего года NVIDIA намеревается вывести на серверный рынок свои Arm-совместимые процессоры семейства Grace. Вполне вероятно, что их последователей разработают именно израильские специалисты.