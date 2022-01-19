Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA сформирует группу разработчиков центральных процессоров в Израиле
Они будут ориентироваться на серверный сегмент, хотя не стоит забывать и об автомобильном рынке.
анонсы и реклама
2060 12Gb подешевела на 19000р
RTX 3060 подешевели за неделю на 10%
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Своими процессорами израильской разработки до сих пор славилась преимущественно корпорация Intel, но после покупки компании Mellanox коллектив разработчиков в этой стране появился и у NVIDIA. Как поясняет местное издание Globes, последняя намеревается нанять ещё несколько сотен специалистов в Израиле, которые сосредоточатся на создании центральных процессоров.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Коллектив специалистов NVIDIA на территории Израиля уже насчитывает около 2800 человек, распределённых между семью исследовательскими центрами и лабораториями, но в ближайшие годы к нему присоединятся ещё несколько сотен разработчиков, который будут связаны с созданием центральных процессоров марки. Напомним, что в начале следующего года NVIDIA намеревается вывести на серверный рынок свои Arm-совместимые процессоры семейства Grace. Вполне вероятно, что их последователей разработают именно израильские специалисты.

#nvidia #arm #процессоры #mellanox #разработка #израиль #grace
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Связка NVIDIA GeForce GTX 980 Ti и Intel Core i9-12900K обновила мировой рекорд 3DMark2001 SE
NVIDIA GeForce GT 1030 оказалась на треть быстрее таинственной GeForce GT 1010
В этом году центральные процессоры должны подорожать
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

3 причины, по которым я не стану майнить на своей игровой видеокарте
93
Почему следует читать «Правила/Условия/Соглашение» прежде чем регистрироваться - обзор последствий
16
Обсуждаем перенос релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 и критикуем игру: геймплейный трейлер без геймплея
40
Windows 11 Pro отдают менее чем за $16 на зимней распродаже в магазине KeysOFF
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial
34
Битва процессоров: Ryzen 7 3800XТ VS Core i7-11700F в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
14
Обзор беспроводного пылесоса ILIFE Easine W100
11
Первые шаги в оверклокинге: что купить
30
VR - Виртуальная реальность как парадокс современного времени
7
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Плохая компания 2 Масон
2

Сейчас обсуждают

DarkM1ke
07:15
"По сути проще купить крипту, чем страдать майнингом" - ты дурачек? Какой смысл несёт твоё высказывание? Вот стоит у меня немного железа, майнит. Видяхи, проц и жёсткие. И получаю я ~ 300$ в месяц с э...
Известный майнер назвал 4 криптовалюты, которые стоит купить перед наступлением криптозимы
ddr22
07:10
не вылетает, квесты не ломаются
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Плохая компания 2 Масон
industria
07:07
Чушь какая, близардов купила успешная активижн, а теперь успешную активижн купили майки. Близарды тут идут придатком и вообще не являются ключевой фигурой.
Молния: Microsoft покупает Activision Blizzard
Шешенбек Тант-Оглы
07:07
А вы мне не верили. Никогда больше не будет дешевых видеокарт даже если криптовалюта упадёт в 0. Видеокарта затычка для вывода изображения-30k Средний сегмент:70к Хай:150-250k. (Только не надо ныть: п...
Доходность майнинга Эфира сильно упала, а окупаемость фермы из Radeon RX 6900 XT выросла до 29 мес
Lamerusha Lat
07:06
А что, все татары считают долгом выставить напоказ свою любимку?
GeForce RTX 4090 и RTX 4090 Ti могут потребовать блок питания мощностью 1200 Вт
Николай Шульгин
07:06
gavno hopa
Молния: Microsoft покупает Activision Blizzard
fokuslotus
07:06
Ну я ничего не могу с собой поделать. В такое время живем. Просто слишком уж жестко начали топить активижн-близзард роняя его акцию. Я думаю все это связано напрямую.
СМИ: Бобби Котик всё же покинет Activision Blizzard, но только после окончательного завершения сделки с Microsoft
Дрыл
07:05
- Доктор, меня все считают сумасшедшим, а я всего лишь люблю блины! - Ну и что тут такого, я тоже люблю блины. - Доктор! Тогда пойдём эте ко мне, я покажу Вам свою коллекцию!
Первые шаги в оверклокинге: что купить
Lamerusha Lat
07:05
А ты что там сосёшь с таким громким причмокиванием, что слышно аж на Сахалине?
GeForce RTX 4090 и RTX 4090 Ti могут потребовать блок питания мощностью 1200 Вт
Lamerusha Lat
07:03
Куда только зелёные смотрят?
GeForce RTX 4090 и RTX 4090 Ti могут потребовать блок питания мощностью 1200 Вт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем