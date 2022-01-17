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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Пожар на предприятии ASML не вызвал обеспокоенности представителей TSMC
Но нужно ещё дождаться, что скажет сама ASML на отчётном мероприятии.
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На этой неделе компания ASML, являющаяся крупнейшим поставщиком литографических сканеров в мире, должна отчитаться о результатах прошлого квартала, и на мероприятии неизбежно будет затронут вопрос о влиянии на поставки данного оборудования недавно произошедшего пожара на предприятии в Берлине.

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Источник изображения: TSMC

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В свою очередь, руководство TSMC на своей отчётной конференции заявило, что не видит причин для беспокойства с точки зрения влияния этого пожара на производственные планы 2022 года. Напомним, ASML поставляет TSMC сканеры для работы со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV), которые нужны для освоения передовой литографии типа 5-нм и 3-нм. По всей вероятности, тайваньский гигант считает, что случившийся инцидент на способность ASML выполнить свои обязательства в 2022 году не повлияет. Как убеждено руководство TSMC, и в 2023 году компания сможет увеличивать объёмы производства пропорционально росту спроса.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #asml #euv
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