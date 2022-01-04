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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Следующие процессоры AMD Ryzen будут выпускаться по 5-нм техпроцессу, поддерживать PCI-E 5.0 и DDR5 и оснащаться сокетом типа LGA
А вот кулеры будут подходить и от AM4.
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Компания AMD в рамках выставки CES 2022 поделилась новыми подробностями о настольных процессорах Ryzen 7000-й серии на базе архитектуры Zen 4. Предполагаются, что линейка новых чипов официально выйдет в продажу во второй половине 2022 года.

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AMD сразу дала понять, что новые процессоры будут выпускаться по 5-нм техпроцессу и оснащаться необычной крышкой, дизайн которой оценить можно уже сейчас.

Линейка чипов Ryzen 7000 получит поддержку стандарта оперативной памяти DDR5, а также интерфейса PCIe 5.0. Производитель, опять же, подтвердил, что новый процессорный разъём Socket AM5 (1718 контактов) будет походить на LGA — это когда на процессорах размещаются контактные площадки, а не ножки. Схема установки чипов на материнские платы будет аналогична чипам Intel.

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Владельцам Ryzen 5000-й серии придётся сменить материнские платы для перехода на 7000-ю версию, но кулер можно оставить. AMD уже подтвердила, что с новым разъёмом Socket AM5 будут совместимы актуальные модели для AM4.

#intel #ryzen #ryzen 7000
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Михаил
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Дмитрий
20:18
Красота. будет пушка на ам5 да с ддр5 5800 3д тоже крутые
AMD на CES 2022 показала 5-нм чип Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4
Анастасия Ворошилова
20:17
32Мп для селфи это чтобы прыщи рассматривать?
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ACDCOVER
20:12
Бюджетные материнки b660 будут в дефиците и по конским ценникам. Сборка на АМД в конечном итоге дешевле выходит. Даже с учётом того, что проц АМД на 100 баксов дороже.
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t-dirt
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ну шо, амд всё таки перешла на пружинки на сокете. теперь жду каменты краснозадых о преимуществах этого соединения перед старыми ножками на брюхе цп. будет забавно читать рассуждения переобутых дебило...
AMD на CES 2022 показала 5-нм чип Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4
Вова Огонь
20:10
Я хоть и фанат AMD, но по мне так дорого за огрызок с 4 ГБ. $150 ей красная цена.
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t-dirt
20:09
так стим несоизмеримо более объективная платформа нежели майндфактори.
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OldBrave
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t-dirt
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нет, там ниже уже один дурачок написал опровержение! весь рынок цп и видеокарт сводится к продажам одного единственного немецкого магаза! а там бОльшая доля у амд, от так! и пошли мы все нахер со свои...
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