Компания AMD в рамках выставки CES 2022 поделилась новыми подробностями о настольных процессорах Ryzen 7000-й серии на базе архитектуры Zen 4. Предполагаются, что линейка новых чипов официально выйдет в продажу во второй половине 2022 года.
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AMD сразу дала понять, что новые процессоры будут выпускаться по 5-нм техпроцессу и оснащаться необычной крышкой, дизайн которой оценить можно уже сейчас.
Линейка чипов Ryzen 7000 получит поддержку стандарта оперативной памяти DDR5, а также интерфейса PCIe 5.0. Производитель, опять же, подтвердил, что новый процессорный разъём Socket AM5 (1718 контактов) будет походить на LGA — это когда на процессорах размещаются контактные площадки, а не ножки. Схема установки чипов на материнские платы будет аналогична чипам Intel.
Владельцам Ryzen 5000-й серии придётся сменить материнские платы для перехода на 7000-ю версию, но кулер можно оставить. AMD уже подтвердила, что с новым разъёмом Socket AM5 будут совместимы актуальные модели для AM4.