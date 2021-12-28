Мрачным настроением готовится одарить автомобилистов и сочувствующих им читателей тайваньский ресурс DigiTimes в последние дни уходящего года. Как считают источники, в ближайшие годы количество предприятий, обрабатывающих кремниевые пластины типоразмера 200 мм не сможет увеличиться пропорционально спросу на полупроводниковые компоненты, на которых они изготавливаются.
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Это значит, что существенного улучшения ситуации с доступностью автомобильных чипов в следующем году ждать не придётся. Дело в том, что мощности многих профильных предприятий уже забронированы клиентами на несколько лет вперёд, и освободятся они только к 2025 году. Для автомобильного сегмента чипы обычно производятся из кремниевых пластин типоразмера 200 мм с использованием зрелых техпроцессов, а количество профильных предприятий в ближайшие годы вряд ли значительно увеличится, поскольку производители стараются вкладываться в предприятия, обрабатывающие кремниевые пластины типоразмера 300 мм с использованием современной литографии.