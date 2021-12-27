И вновь продолжается бой.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Китайские власти вскоре после начала пандемии продемонстрировали решительность в ограничении распространения новой коронавирусной инфекции, но промышленные предприятия КНР в результате нередко останавливали работу. Очередная вспышка инфекции в китайском Сиане ставит под угрозу функционирование предприятий Samsung, которые отвечают за половину годового объёма выпуска микросхем NAND.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Как сообщает ресурс Business Korea, компания Samsung Electronics перевела оба своих предприятия в Сиане в режим чрезвычайной ситуации после введения карантина на территории 13-миллионного города, спровоцированного ростом случаев заражения COVID-19. Экстренные меры по предотвращению распространения инфекции местные власти приняли с 22 декабря, ограничив передвижения жителей по городу и отправив сотрудников предприятий по домам.

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Samsung Electronics пытается договориться с китайскими властями о послаблениях, которые позволили бы изолированно проживающим сотрудникам предприятий компании выходить на работу. В этом городе у корейского гиганта есть два предприятия по выпуску микросхем твердотельной памяти, каждое способно ежемесячно обрабатывать более 120 тысяч кремниевых пластин. Если учесть, что на долю этой площадки приходится половина годового объёма производства микросхем NAND корейской марки, перебои в работе предприятий рискуют сказаться на способности Samsung стабильно поставлять данный вид продукции своим клиентам.