Мастера криогенного разгона привыкли работать в условиях жёсткой конкуренции, поэтому когда шведский энтузиаст Rauf обновил рекорд 3DMark03 для GeForce GTX 980 Ti на этой неделе, к выходным свой ответ подготовили австралийские соперники. Они тоже использовали видеокарту GeForce GTX 980 Ti с воздушным охлаждением, но утверждали, что она обладала увеличенным количеством активных ядер CUDA.
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Частоты видеокарты были повышены до 1266/1367/8604 МГц, центральный процессор Intel Core i9-12900K в данном случае был разогнан до тех же 7100 МГц, но всего лишь при активности пяти ядер и потоков вместо семи у конкурента. По всей видимости, на конечный результат тестирования больше повлиял разгон памяти видеокарты, поскольку эксперимент привёл к достижению 340 543 баллов в 3DMark03 и выходу на первое место в модельном зачёте GeForce GTX 980 Ti.