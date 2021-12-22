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Новости Hardware Алексей Сычёв
Core i9-12900K на частоте 7.1 ГГц помог GeForce GTX 980 Ti обновить рекорд 3DMark03
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Инженерный образец процессора Intel Core i9-12900K энтузиастом Rauf шведского происхождения использовался для достижения не совсем обычной цели – нового рекорда 3DMark03 в модельном зачёте GeForce GTX 980 Ti, который теперь соответствует 340 361 баллу. К слову, это первый случай преодоления планки в 340 тысяч баллов.

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Источник изображения: HWBot, Rauf

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Сама видеокарта GeForce GTX 980 Ti марки ASUS разгонялась при помощи воздушного охлаждения весьма скромно – на треть от номинала по графическому процессору, и на 11% по памяти, до 1450/7800 МГц. Зато центральный процессор при помощи жидкого азота покорил рубеж 7100 МГц при активности семи ядер и семи потоков. По сути, это и позволило видеокарте освежить модельный рекорд в данном тесте.

#экстремальный разгон #geforce gtx 980 ti #alder lake #core i9-12900k #3dmark03
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