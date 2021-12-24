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Новости Hardware Алексей Сычёв
Тайваньским разработчикам микропроцессоров придётся смириться с ростом цен на услуги подрядчиков
Мечтать о возвращении рынка покупателя придётся ещё очень долго.
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Утренняя новость о принятом AMD решении продлить свои отношения с GlobalFoundries и увеличить финансовые обязательства на обслуживание этого контракта с $1,6 до $2,1 млрд содержала краткое замечание о том, что и ценовая политика подрядчика подверглась пересмотру. Новая публикация на страницах DigiTimes подталкивает всех сомневающихся в характере этих изменений к осознанию того факта, что AMD всё же придётся платить больше, а не меньше за каждую кремниевую пластину.

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Источник изображения: DigiTimes

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По крайней мере, тайваньское издание рассказывает, что местные разработчики микропроцессорных компонентов вынуждены были принять рост цен на услуги контрактных производителей, поскольку приоритетом для них является возможность увеличить объёмы поставок собственной продукции в следующем году. В уходящем году подобные изменения принимались безоговорочно, поскольку клиенты готовы были скупать чипы по любым ценам в любых количествах. По крайней мере, тайваньские разработчики вынуждены смириться с повышением цен и на 2022 год. Даёт ли факт превращения AMD в третьего по величине выручки клиента TSMC какие-то аргументы для торга с последней, с уверенностью сказать сложно.

#полупроводники #tsmc #цены #тайвань
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