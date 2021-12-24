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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD будет получать от GlobalFoundries 14-нм и 12-нм чипы до 2025 года
Вот вам и заявление от «компании добра».
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Возможно, данное заявление по своим финансовым масштабам и не может соперничать с наполеоновскими планами Intel, но издание AnandTech сообщило о принятом AMD решении дополнить соглашение с GlobalFoundries на поставку кремниевых пластин.

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Источник изображения: AnandTech

Первоначально соглашение подразумевало поставку кремниевых пластин с 14-нм и 12-нм на сумму $1,6 млрд до конца 2024 года, но теперь сумма увеличена до $2,1 млрд, а срок – до конца 2025 года. Стороны лаконично упоминают, что пересмотрели и ценовую политику, хотя и не конкретизируют, в какую сторону – с большой вероятностью, речь шла об увеличении цен для AMD.

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Самое интересное в этой ситуации – это фактическое признание AMD в том, что до конца 2025 года она будет нуждаться в 14-нм и 12-нм компонентах. Сейчас к ним можно отнести как процессоры Ryzen и EPYC прежних поколений, так и отдельные чиплеты более современных процессоров марки, а также унифицированные с ними наборы системной логики. С другой стороны, увеличение квот, которое символизируется повышением суммы затрат на закупку компонентов у GlobalFoundries, позволяет надеяться, что дефицит AMD на этом направлении не грозит.

#amd #полупроводники #globalfoundries
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Макс Немов
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century84
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Трубы с охлаждающей жидкостью обычно ведут к радиаторам, которые кто бы мог подумать, охлаждаются все теми же большими вентиляторами. + расход энергии насоса для жидкости. В итоге всё это жрёт больше....
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