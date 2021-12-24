Возможно, данное заявление по своим финансовым масштабам и не может соперничать с наполеоновскими планами Intel, но издание AnandTech сообщило о принятом AMD решении дополнить соглашение с GlobalFoundries на поставку кремниевых пластин.
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Первоначально соглашение подразумевало поставку кремниевых пластин с 14-нм и 12-нм на сумму $1,6 млрд до конца 2024 года, но теперь сумма увеличена до $2,1 млрд, а срок – до конца 2025 года. Стороны лаконично упоминают, что пересмотрели и ценовую политику, хотя и не конкретизируют, в какую сторону – с большой вероятностью, речь шла об увеличении цен для AMD.
Самое интересное в этой ситуации – это фактическое признание AMD в том, что до конца 2025 года она будет нуждаться в 14-нм и 12-нм компонентах. Сейчас к ним можно отнести как процессоры Ryzen и EPYC прежних поколений, так и отдельные чиплеты более современных процессоров марки, а также унифицированные с ними наборы системной логики. С другой стороны, увеличение квот, которое символизируется повышением суммы затрат на закупку компонентов у GlobalFoundries, позволяет надеяться, что дефицит AMD на этом направлении не грозит.