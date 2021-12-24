Таково условие китайских антимонопольных органов.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Издание Business Korea уточнило, какими дополнительными условиями было обременено согласие китайских регуляторов на заключение сделки между Intel и SK Hynix по продаже китайского предприятия первой из них. Южнокорейский производитель твердотельной памяти не только взял на себя обязательства сохранять цены на одном уровне на протяжении нескольких лет и наращивать объёмы выпуска памяти, но и не препятствовать развитию конкуренции на китайском рынке.

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Источник изображения: Business Korea

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Наконец, самым экзотичным условием стало обязательство SK hynix способствовать выходу некоего местного конкурента на корпоративный рынок твердотельных компонентов. Как пояснили представители южнокорейской компании, к счастью для неё это обязательство не будет подразумевать передачу китайской стороне технологий – таинственному конкуренту всего лишь требуются стабильные поставки твердотельной памяти SK hynix, которую он будет использовать в своей продукции.