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Новости Hardware Алексей Сычёв
SK hynix удалось получить одобрение китайских регуляторов на покупку бизнеса Intel по выпуску памяти
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Деловая активность по мере приближения к концу года заметно снижается, но агентство Bloomberg успело сообщить, что антимонопольные органы КНР одобрили сделку SK hynix по покупке китайского предприятия Intel Fab 68 и всего бизнеса процессорного гиганта, связанного с производством микросхем твердотельной памяти.

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Источник изображения: Bloomberg

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Теперь стороны сделки не имеют формальных препятствий для её завершения, и SK hynix предстоит в ближайшее время выплатить $7 млрд, а оставшиеся $2 млрд передать Intel к марту 2025 года. После завершения сделки доля SK hynix на мировом рынке твердотельной памяти сразу же превысит 20 %. В прошлом году руководство корейской компании заявляло, что за пять лет намеревается увеличить объёмы производства твердотельной памяти в три раза. В перспективе компания хочет занять второе место после Samsung Electronics в этом сегменте рынка.

#intel #твердотельная память #sk hynix #3d nand #сделка #кнр
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