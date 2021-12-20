С апреля следующего года.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Количество кибератак в Японии в период с 2015 по 2020 годы выросло в восемь раз, поэтому власти страны, как сообщает Nikkei Asian Review, со следующего апреля хотят в законодательном порядке обязать компании инфраструктурного сектора содержать в штате специалистов по информационной безопасности и требовать от их руководителей наличия плана действий в случае проведения кибератак.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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В перечень подлежащих подобной защите войдут примерно 14 отраслей, а общее количество относящихся к ним компаний превысит 3000. Провайдеры связи, компании транспортного и энергетического, а также финансового секторов будут подчиняться в своей работе новым требованиям. До сих пор наличие плана мероприятий по обеспечению кибербезопасности не было обязательным для японских компаний в указанных секторах экономики. С апреля следующего года всё может измениться, причём китайское оборудование в очередной раз рискует оказаться в чёрном списке.