В октябре прошлого года, когда компанией Intel ещё руководил бывший финансовый директор Роберт Суон (Robert Swan), процессорный гигант договорился с SK hynix о продаже китайского предприятия Fab 68 в Даляне, на котором был налажен выпуск микросхем твердотельной памяти. В этот вид бизнеса Intel долгие годы вбухивала огромные средства, но потом поняла, что эти затраты себя не оправдают. К настоящему времени семь стран уже согласовали сделку между Intel и SK hynix, на очереди только китайские антимонопольщики. Издание Business Korea утверждает, что и за ними дело не станет, и власти КНР могут одобрить сделку уже к началу следующей недели.
реклама
По условиям сделки SK hynix перенимает у Intel оперативное управление предприятием в Китае, выплачивает $7 млрд в течение следующего года, а оставшиеся $2 млрд переводит продавцу уже в 2025 году. Покупка профильного бизнеса у Intel является важным шагом со стороны SK hynix на пути приближения корейской компании по масштабам к Samsung Electronics.